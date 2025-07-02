Görüşmede, Gazze'deki insani durum ve ateşkes müzakerelerindeki son gelişmeler ele alındı. Bakan Fidan, Türkiye'nin önceliğinin Gazze'de devam eden katliamın durdurulması ve bölgeye insani yardımların bir an önce ulaştırılması olduğunu belirtti. Görüşmede ayrıca, bölgede son dönemde yaşanan gerginliklerin Gazze’deki soykırımı unutturmaya yönelik herhangi bir algıya yol açmasına izin verilmeyeceği vurgulandı. Fidan, Filistin’in Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs’ten oluşan bir bütün olduğunu ifade ederek, Türkiye'nin Filistin halkının özgürlük mücadelesine güçlü şekilde destek vermeyi sürdüreceğini kaydetti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi