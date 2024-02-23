SGK Uzmanı Ali Tezel, hükümetin daha önce açıklanan bayram ikramiye artışının seçimden önce yenileneceğini öne sürerek, beklenen rakamı paylaştı.

Emeklilerin maaşlarına yapılan yüzde 49,25'lik artıştan sonra, emeklilerin gözleri bayram ikramiyelerine çevrildi. Fakat, emekli maaş zammının 15 bin TL açlık sınırının altında kalması sosyal medyada büyük tepkilere yol açtı.

EMEKLİ MAAŞLARINA YÜZDE 49,25 ARTIŞ: İKRAMİYELER GÜNDEMDE

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medyadaki tepkiler üzerine bayram ikramiyelerinde bir artışa gidileceğini duyururken net bir rakam verilmedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN MÜJDELİ AÇIKLAMA: YÜZDE 50 ZAM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı bir programda bayram ikramiyelerinin yüzde 50 arttığını belirtti. Bu açıklama ile, 2 bin TL olan ikramiye miktarı 3 bin TL'ye çıkarılmış oldu.

EMEKLİLER SOSYAL MEDYADA TEPKİ GÖSTERDİ: "YETERLİ DEĞİL!"

Bayram ikramiye artışlarına tepki gösteren emekliler, sosyal medyada seslerini duyurmaya çalıştı. Ancak, 1000 TL'lik artışın yetersiz olduğunu düşünen emekliler, kurbanlık fiyatlarındaki artışa da dikkat çekerek eleştirilerini sürdürdü.

SGK Uzmanı Ali Tezel, emekli ikramiyesine yapılan zammın yetersiz olduğunu belirterek, "Sosyal medyada 3 bin TL olarak açıklandı. Bu rakamın en az 7 bin 500 TL olması gerekirdi" dedi. Tezel, gelecek dönemde artabileceğini de vurgulayarak, emeklilere tepkilerini dile getirmeleri çağrısında bulundu.