Merkez üssü Marmara Denizi Gemlik Körfezi olan deprem, saat 10.42 sıralarında 5.1 büyüklüğünde meydana geldi. Deprem, İstanbul ve çevre illerden de hissedildi.

10.45'TE BİR DEPREM DAHA OLDU

Aynı bölgede, saatler 10.45'i gösterdiğinde bir deprem meydana geldi. 4.5 büyüklüğündeki depremin derinliğinin 7.02 km olduğu belirtildi.

İKİ İLDE ÇATLAYAN BİNALAR OLUŞTU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depremin ardından son gelişmeleri sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. İstanbul'un Esenler ve Küçükçekmecek ilçesinde Bursa'nın ise Mudanya ilçesinde çatlayan binalar olduğuna dair ihbarlar alındığını belirtti.

Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada şu ifadelere değindi:

Bu sabah 10:42’de Marmara Denizi Gemlik Körfezi-Bursa Mudanya bölgesinde 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Sonrasında en büyüğü 4.5 büyüklüğünde olmak üzere farklı büyüklüklerde 13 artçı deprem ölçüldü.

İstanbul, Bursa ve diğer civar illerde; AFAD, Jandarma, Emniyet, UMKE Ekipleri ve diğer görevlilerle yapılan saha taramaları ile birlikte 112’ye gelen ihbarların değerlendirilmesi sonucu an itibari ile olumsuz bir durum bulunmamaktadır.

*İSTANBUL

- Esenler 1, Küçükçekmece 1 bina çatlağı olduğuna ilişkin ihbar alınmış olup Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri ilgili adreslere sevk edilmiştir.

* BURSA

- Mudanya’da 1 evde çatlak olduğuna ilişkin ihbar alınmış olup Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri ilgili adreslere sevk edilmiştir.

- 2 vatandaşımız merdivenden düşmüş olup sağlıklarına ilişkin bir olumsuz durum söz konusu değildir.

Gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyoruz.

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.