İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara’da Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nde (GAMER) basın toplantısı düzenledi.

Yerlikaya, toplantının ardından gündemdeki gelişmelere dair sorulara yanıt verdi.

Kendisinin İBB adaylığı iddiaları sorulan Yerlikaya, "İstanbul için başkan adaylığı diye bir şey söz konusu değil" ifadesini kullandı.

Futbolculara yönelik fon dolandırıcılığı konusunda Yerlikaya ise şu ifadeleri kullandı: "Yasa dışılık kokan bir mesele varsa orada biz de varız. Güzelim sporumuzun kirletilmesine müsaade etmeliyiz. Kendisini güç zehirlenmesi yaşayanların ensesine çökeceğiz"

Yerlikaya fenomenler konusuna değiinerek sözleine şöyle devam etti: "MASAK ve Hazine Bakanlığımız ile çalışıyoruz. Konu hassas. Devletimizin gücünü onlara göstermekte kararlıyız"

Bakan Yerlikaya, suç örgütleri konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duruşunun 21 yıldır değişmediğini vurguladı.