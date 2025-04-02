Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2025’in 'Aile Yılı' olarak ilan edildiğini hatırlatarak, orman köylerinde yaşayan ailelere yönelik destek paketleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Bakan Yumaklı, bu kapsamda orman köylerinde ikamet eden ve bu yıl evlenen ya da çocuk sahibi olan kadınlara mikro kredi desteği sağlanacağını belirterek, bu kredinin yüzde 50’sinin hibe olarak verileceğini ifade etti.

Bakan Yumaklı şu başlıklara dikkat çekti:

"70 bin liraya kadar kullanacakları kredilerin yarısı bizden olacak, geri kalan yarısı da faizsiz ve 4 yıl geri ödemeli şekilde uygulanacak.

Süne böceğiyle mücadele eden ve tarlasının kenarına rüzgar perdesi yapmak isteyen çiftçilerimize ücretsiz fidan sağlayacağız.

Orman köyünde yaşayan çiftçilerimize gelir getirici ve tıbbi aromatik tür fidanlarını yüzde 80 indirimli olarak vereceğiz.

*Çiftçi kooperatiflerini, ürettikleri ürünlerin paketleme, pazarlama, depolama gibi ihtiyaçları için tesis kurmaları konusunda destekleyeceğiz."