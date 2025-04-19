Bakanlık bu kez de yağ çözücü olarak satılan ürünün satışını durdurdu. İşte yasaklanan temizlik maddesinin markası ve yasaklanma nedeni.

Ticaret Bakanlığı insan sağlığını düşüren ürünlere karşı denetimlerine aralıksız devam ediyor. Özellikle çocuklar için tehlike oluşturan ürünlere karşı hiç taviz vermeyen bakanlık, bir ürünü daha yasakladı.

Bakanlık 18 Nisan tarihinde yaptığı duyuruda "Mikrotem" markalı bir yağ çözücünün satışını durdurdu. Yasaklanma nedeni ise çocuk emniyetli kapatma düzeneğindeki sorun gösterildi.

"Maddelerin ve karışımların sınıflandırılması, etiketlenmesi ve ambalajlanması hakkında yönetmelik madde 36/2/b çocuk emniyetli kapatma düzeneklerine dair kurallar ve madde 36/2/c dokunsal uyarılar kısımlarına aykırılık"