Havaların soğumasıyla birlikte, vatandaşların kış aylarının zorlu koşullarına karşı mağduriyet yaşamamaları için harekete geçen Bakırköy Belediyesi, tüm hazırlıklarını tamamladı. Kışla mücadele çalışmaları kapsamında, önlemler artırıldı ve planlamalar yapıldı. 126 personel, 54 araç ve 600 ton tuz ile donanımlı ekipler, 7/24 görev yapacak. Ayrıca, evde tedavi gören hastalar için 3 adet elle taşınabilir jeneratör de kullanılmak üzere hazır bulundurulacak.

“Kışın çileye değil keyfe dönüşmesi için hazırlıklarımızı tamamladık”

Kış aylarında yaşanacak zorlukları en aza indirerek vatandaşlara huzurlu bir yaşam alanı sunacaklarını belirten Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, “Kışla mücadele çalışmalarımız çerçevesinde bütün hazırlığımızı yaptık. Ekipmanımızla, tuzumuzla, araçlarımızla ve çalışan arkadaşlarımızla beraber kışa hazırız. Son günlerde havanın soğumasıyla beraber derece iyice aşağı doğru düşüyor. Ancak çocuklarımızın da okullarının sömestr tatiline denk gelmesiyle beraber çok güzel bir kış geçmesini diliyorum. Kar yağışının da bizi sevindirecek, barajlarımızı dolduracak, toprağımızın bereketini artıracak şekilde bolca yağmasını diliyorum. Biz her şekilde bunun bir çileye dönüşmesinden ziyade bir keyfe dönüşmesi için, insanların rahatlıkla gündelik hayatına devam edip çocuklarımızın da çok güzel bir tatil geçirmesi amacıyla bütün hazırlığımızı tamamladık. Bakırköy Belediyesi ekibindeki arkadaşlarımla birlikte biz kışa hazırız” diye konuştu.