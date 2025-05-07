Bursa ve bölge finallerinde şampiyon olarak Türkiye finallerine katılmaya hak kazanan okul, kıyasıya geçen karşılaşmalar sonucunda birinciyle aynı puanı alarak averajla ikinci sırada yer aldı.

Türkiye'nin yedi bölgesinden en iyi okulların yarıştığı şampiyonada üstün bir performans sergileyen BakYapı Hacı Ali Bakgör Ortaokulu satranç takımı, büyük bir başarıya imza attı. Öğrenciler Ertuğrul Cengiz, Zeynep Sönmez, Serdar Kağan Sevinç, Ali Aras Metinbaş, Zeynep Çınartaş ve Batu Kuzgunkaya’dan oluşan takım, satrançta gösterdikleri başarıyla dikkat çekti. Okul müdürü Orhan Erdoğan başta olmak üzere yönetim ekibi ve öğretmenlerin bu başarıda önemli payı bulunurken, tüm takım üyeleri tebrik edildi.