22 Temmuz tarihinde Balıkesir merkezli bir deprem olacağını rüyasında gördüğünü söyleyen bir vatandaşın belediyeye yolladığı dilekçe, paniğe neden oldu. Dilekçenin bazı gazete ve sosyal medyaya yayılması Balıkesir, Bursa ve Bilecik'te paniği artırırken, deprem uzmanları bu tarz kişileri kesinlikle ciddiye alınmaması gerektiği uyarısında bulundular.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşayan bir vatandaş, 22 Temmuz saat 10.11'de Altınoluk Mahallesi'nde 7.2 büyüklüğünde bir deprem olacağını Edremit Belediyesi'ne dilekçe yazarak bildirdi. Dilekçesinde 63 yaşında olduğunu söyleyen vatandaş, rüyasında daha önce 17 Ağustos Depremi ile 30 Ekim 2020 İzmir-Seferihisar depremlerini gördüğünü ve bu depremi de bildirmesinin kendisine tebliğ edildiğini yazdı.

'İTİBAR ETMEYİN'

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, % “21. yüzyıldayız ve bu tarz kişilerin kesinlikle ciddiye alınmaması gerekiyor. Bu kişilere pirim vermemeliyiz. Deprem konusunda halkı bilinçlendirmemiz gerekiyor” diye konuştu.

Vatandaşın belediyeye yazdığı ve paniğe sebep olan o dilekçe;



TÜRKİYE'DE HER YIL DEPREM OLACAK DİYEN BİLE VAR

Deprem kâhini olarak Türkiye'de tanınan ve bilim insanlarının tepkisini çeken isimlerden biri de Hollandalı Frank Hoogerbeets. Hoogerbeets, 2019'da ayında Silivri açıklarında meydana gelen 5.8'lik depremin ardından aynı yıl Marmara'da 7 ve üzeri büyüklükte deprem olacağını öne sürmüştü. Hoogerbeets, depremleri öngörmek için ay hareketlerinin takip edilmesi gibi fikirler ortaya atan üfürükçüler arasında gösteriliyor. Hoogerbeets, aktif deprem fay kuşağında yer alan ve her yıl yüzlerce sarsıntının yaşandığı Türkiye için sürekli olarak ‘6-7 büyüklüğünde deprem olacak’ uyarısı yapmaktan da geri durmuyor. Frank Hoogerbeets, gezegen geometrisi ve dizilimleri ile deprem arasında ilişki olduğunu da öne sürüyor.