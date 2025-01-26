Jüri koltuklarında ise Belediye Başkan Yardımcısı Ayten Tuna, Belediye Meclis Üyesi Esra Ersoy, BUBFA Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Emel Memiş Kocaman, BUBFA Otel- Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Öğretim Görevlisi Kaya Nihat Pekbay, Aşçı Tayfun Boyraz ve Aşçı Eren Çelebi yer aldı. Türk mutfağının zeytinyağlı yemek kültürünün unutulmaya yüz tutmuş tarifler ile Ege mutfağının ve değerlerinin yaşatıldığı; tariflerinin tekrar hatırlanması ile toplumsal hafızanın yenilendiği yemek yarışmasında 3 kategoride ilk üçe giren 9 kişiye altın ödülünün yanı sıra hediye paketleri verildi. Dereceye girenlere ödüllerini; Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Belediye Başkan Yardımcısı Tamer Midilli, Belediye Meclis Üyesi Çiğdem Karasakal Avcu, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Engin Demir, Muhtarlık İşleri Müdürü Zehra Yüce verdi. Ayrıca yarışmaya katılan tüm katılımcılara günün anlam ve önemine istinaden katılım sertifikaları takdim edildi. Yemek Yarışması boyunca da Hüsnü Pazarbaşı Kültür Merkezi’nin üst katında BAÇEM tarafından tütsü atölyesi gerçekleştirilerek doğal tütsü yapımı hakkında bilgiler verildi. Zeytinyağlı Tatlılar Kategorisinde 1. Kaymaklı zeytinyağlı kalburabastı ile Gönül Kayper,2. Damla sakızlı bademli ev baklavası ile Gülsüm Aydın,3. Zeytinyağlı anne kurabiyesi ile Semra Bostan. Zeytinyağlı Hamur İşleri Kategorisinde de 1.Zeytinyağlı balkabaklı cevizli börek ile Gülçin Şahna, 2. el açması zeytinyağlı nohutlu börek ile Abdullah Aydın, 3.Zeytinyağlı su böreği ile Seher Kocaoğlu oldu. Zeytinyağlı Yemekler Kategorisinde ise1. Ege yöresi karışık ot kavurması ile Betül Özdemir Kaya, 2. Zeytinyağlı portakallı kereviz ile Semra Bostan, 3. Zeytinyağlı patlıcan yemeği ile Nermin Alkan da üçüncü oldu. Dereceye girenler mutluluklarını dile getirdi. İkinci defa katıldığını anlatan Betül Özdemir Kaya, “Zeytinyağlı yemeklerde karışık ot kavurması ile birinci oldum. Yemeği tadan herkesten olumlu kelimeler duymak beni utlu etti. Bu ikinci katılımımdı. Birinci oldum. Herkese başarılar dilerim” dedi. Gülçin Şahna da, “Zeytinyağlı yemekler yarışmasında ben hamur işleri kategorisini birincisi oldum . Ha zırladığım ürün el açması ,bal kabaklı cevizli börek idi ve birinci odum. Emeği geçen herkese, jüriye, başkanımıza tem belediye personelimize teşekkür ediyorum” diye konuştu. İki ödül birden alan Semra Bostan ise “Zeytinyağı Festivali yemek yarışmasına katıldım., Zeytinyağlı yemekler kategorisinde birinci oldum. Tüm jüri üyelerine teşekkür ediyorum. Zeytinyağlı anne kurabiyesiyle de yarışmada ikinci oldum. Herkese çok teşekkür ediyorum . Yarışmaya ilk kez katılıyorum. Bundan sonra da inşallah devamını getireceğim” dedi.

Kaynak: iha