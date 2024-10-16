Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün Kadın Voleybol A Takımı ile Basketbol A Takımı, pazar günü Kurtdereli’de arka arkaya sahaya çıkacak. Taraftarları tribüne davet eden Kulüp Başkanı Burç Özoğuz, “20 Ekim Pazar günü önce saat 14’te voleybol takımımıza, sonrasında saat 18.00’de basketbol takımımıza desteklerinizi bekliyoruz” dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün Kadın Voleybol A Takımı ile Basketbol A Takımı, 20 Ekim Pazar günü lig maçlarını oynamak üzere Kurtdereli’de sahaya çıkıyor. TVF 2. Lig 4. Grup 3. Hafta müsabakasında Yeşil Bayramiç’i konuk edecek Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol A Takımı’nın müsabakası 14’te başlayacak. Maçın hemen ardından saat 18’de ise Basketbol A Takımı, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi 7. haftasında Çayırova Belediyesi’ni ağırlayacak. Kulüp Başkanı Burç Özoğuz, Balıkesirli hemşehrilerini pazar günü Kurtdereli’de heyecana ortak olmaya davet etti.

“20 Ekim Pazar günü önce saat 14’te voleybol takımımıza, sonrasında saat 18’de basketbol takımımıza desteklerinizi bekliyoruz” çağrısında bulunan Özoğuz, “Kurtdereli’de tribünler dolu olduğunda takımlarımız her maça bir adım önde başlıyor. Alışkın olduğumuz ambiyansı tekrar tribünlerde görmek istiyoruz” diye konuştu.