Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Balıkesir İl Müftülüğü tarafından "Değerleriyle Güçlü Ailem" Projesi kapsamında düzenlenen ’Ailede Çözüm Becerileri’ konulu seminer düzenlendi. Yoğun katılımın olduğu programa Balıkesir İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar, Bandırma İlçe Müftüsü Dr. Abdulhamid Pehlivan, ilçe müftüleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Seminer, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Bandırma İlçe Müftülüğü’ne bağlı Diyanet Genç Ofisi’nin tanıtım filmi izlendi ve ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Açılış konuşmasını yapan Balıkesir İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar, "Aile, toplumun temel yapı taşıdır. Güçlü bir aile yapısı, güçlü bir milletin temelidir" diyerek aile değerlerinin korunması ve güçlendirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Seminerde konuşan Bandırma İlçe Müftüsü Dr. Abdulhamid Pehlivan ise "Çocukların güven duygusu, aile içinde kurulan sağlıklı iletişimle gelişir. Ebeveynlerin davranışları, çocukların geleceğini şekillendiren en önemli unsurlardır" ifadelerini kullandı.

Programın ana konuşmacısı, Din Psikolojisi Anabilim Dalı Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hayati Hökelekli oldu. "Ailede Çözüm Becerileri" başlıklı sunumunda Hökelekli, aile içi iletişim ve sorun çözme becerileri üzerine önemli bilgiler paylaştı. Ayrıca bireylerin ve toplumun huzurunda aile yapısının rolünü anlatarak, sağlıklı bir iletişimin bireylerin gelişimindeki önemine dikkat çekti.

Katılımcılara aile değerlerinin korunması, sağlıklı iletişim yolları ve öfke kontrolü gibi konularda önemli mesajlar veren seminer, büyük beğeni topladı. Programa emeği geçenlere teşekkür edilerek etkinlik sona erdi.