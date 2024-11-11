Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Atatürk Caddesi üzerinde tek taraflı trafik kazası meydana geldi. Kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, F.D. yönetimindeki 10 AKU 182 plakalı otomobil, Etibor Kavşağı yönünden Korozman Kavşağı istikametine doğru seyir halindeyken Kara Ali Acar Spor Salonu karşısında direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolü kaybeden araç, orta refüje çarparak iki direğe vurduktan sonra karşı yöne geçti.

Kazada araçta bulunan E.D., Ö.K. ve E.T. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın ardından tek şerit trafiğe kapanan yol, aracın kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.