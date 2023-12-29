Puanla alışveriş yapabilmenin keyfini indirimli harcama ve bütçe dengesi ile yaşayan Halkbank'lılar 15 Aralık tarihinde başlatılan Papara kampanyasına katılım sağlayabilecek.

Halk Bank'ın resmi internet sitesi üzerinden paylaşılan kampanyanın detaylarında Paraf Troll kart sahipleri için başlatılan müjdeye yer verildi. 15 Ocak 2024 tarihine kadar Paraf Troy kart ile yapılacak tüm harcamalar 400 TL ve üzeri alışverişe 400 TL Parafpara kazandıracak.

Kampanya Detayları Belli Oldu!

Kampanya kapsamında harcama tutarını yerine getiren her Halkbanklı bireysel kredi kartı kullanıcısına 400 TL'ye kadar iade hesabı aktarılacak. Yurtiçi tüm restoranlarda yapılacak harcamalarda %10, toplamda 40 TL'ye kadar indirim fırsatı sunacak.

Halkbank İlk Harcamayı İade Edecek!

Paraf Troy kampanyası ek taksitlerle beraber belirli sektörlerde yapılacak peşin alışverişe ücretsiz ekstre böldürme işlemi uygulanabilecek.

Halkbank'ın Aralık ayı bitmeden devam eden kampanyaları arasında yerini alan 400 TL'lik alışverişe 400 TL'lik Parafpara hediye kampanyası devam ediyor.