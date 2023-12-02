KREDİ VE MEVDUAT FAİZLERİ GÜNCELLENDİ

Konuyla ilgili merak edilenleri Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, milliyet.com.tr’ye açıkladı. Bayram konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Merkez Bankası geçtiğimiz hafta politika faizini şahin bir artışla yüzde 40’a çıkardı. Burada yüzde 40’lık seviye bankaların Merkez Bankası’na borçlandığı tutarı ifade ediyor. Bankaların piyasadan borçlandığı ya da borç aldığı oranları karşılamıyor.

Bankaların piyasadan borç vermesi demek piyasaya kredi vermesi demektir, borç alması ise mevduat toplaması demektir. Yani mevduatlar şu anda yüzde 50’ler seviyesine kadar çıktı. Ancak kredileri ondan biraz daha fazla oranda satmalı ki bankalar kar edebilsin. Şu anda en yüksek faiz yüzde 50’ler seviyesinde.

‘MEVDUAT SAHİPLERİ AYLIK 50 BİN TL KAZANÇ SAĞLIYOR’

Faiz artırımı olmadan önce 1 milyon TL’si olan bir kişi 32 günde 45 bin TL civarında aylık kazanç sağlıyordu. Şu anda 1 milyon TL’si olanlar 32 gün vadeli mevduattan 50 bin TL’ye kadar getiri sağlayabiliyor. Bu yatırım ortamını bitiriyor, kişilerin harcamalarını kısıyor. Kişiler ev almak yerine, araba almak yerine paralarını mevduatta tutuyor.

‘GECİKME FAİZİ VE NAKİT ÇEKİM AVANSINDA FAİZLER DEĞİŞMEDİ’

Merkez Bankası son toplantı metninde parasal sıkılaşmanın sonuna doğru gelindiğini söyledi. Artık faiz artırmayacağız demedi. Merkez Bankası burada üye iş yerlerinin pos cihazlarının faiz oranlarını aralık ayında sabit tutacağını, kredi kartı gecikme faizleri ve nakit çekim avanslarında faizin sabit tutulacağını söyledi.

YIL SONU FAİZLER DAHA DA YÜKSELİR Mİ?

Ben faizde tekrardan yükseliş bekliyorum. Ekonomistlerin genel beklentisi yıl sonu faiz oranını yüzde 45’ler seviyesinde kapatmaktı. Ancak sayın Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın yurt dışı temasları önemli. Yurt dışı yatırımcılar biraz daha faiz ortamının yükselmesini ve TL’ye güven ortamının gelmesini bekliyor.

Bir miktar daha faiz artışı gelebilir. Seçim öncesi olması ve yatırımcıya güven verilmesi açısından hızlı bir şekilde faiz artışı yapıldı. O yüzden ben 250 baz puanlık bir artışın yapılacağını düşünüyorum. 500 baz puanlık bir artış daha yapılması şaşırtıcı olmaz.

GÖZLER KRİTİK ENFLASYON VERİSİNDE!

Merkez Bankası reel faize dönmek istiyor. Şu anda enflasyon ortalaması gelecek sene için yüzde 55’ler seviyesinde olacak. Şu anda 12 aylık ortalamalar yüzde 61’ler civarında. Kasım ayı enflasyonu pazartesi günü açıklanacak. Bununla beraber politika faizinin reel faizlere yakınsamasını bekliyoruz. Benim beklentim sene sonu 250 baz puanlık faiz artışı ile kapatılacağıdır.

İHRACATÇIYA DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ İMKANI

Faiz artışı olursa mevduat faizleri yükselmeye devam eder, tüketici ve ihtiyaç kredileri de yükselir. Devletimiz burada ihracatçıyı korumak amacıyla yatırım taahhütlü avans kredisini (YTAK) devreye soktu. Burada her yıl 100 milyar TL olmak üzere toplamda 3 yılda 300 milyar TL tutarında YTAK kredisi verilecek, bu düşük faizli olacak. Burada ihracatçıyı korumak ana hedef.

KREDİ FAİZLERİ DAHA DA ARTACAK MI?

Kredi faizleri ikinci konutunu alacaklar ve araç alacaklar için yüksek durumda. Burada kredi faizleri yüksek olduğu için konut alımında bir düşüş söz konusu. Bu da konut fiyatlarını düşürüyor. Araç fiyatlarını da etkiliyor. Kredi çekip de araç almanın yolu kapandığı için şu anda talep düşmüş durumda. Kredi faizleri şu anda özel ve kamu bankaları arasında yüzde 45-50 civarında değişiyor.

Son faiz artışı ile birlikte hem tüketici kredisi, taşıt, konut, ihtiyaç kredilerinin tamamının faiz oranları arttı. Merkez Bankası bu yıl son bir faiz artışı daha yaparsa kredi faizleri bir miktar daha artacaktır.”