Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın konuğu olan Başkan Bozbey, Bursaspor ile ilgili görüşlerini paylaştı. Bozbey, Batalla'nın takımdan gönderilmesiyle ilgili olarak, "Sporda böyle şeyler olabilir. Bursalılara sözümüz var eski stadın oradaki kapalı tribünü inşa edeceğiz. O alanı kültürel alana dönüştürüyoruz. Bursaspor 3. Lig’de ama biz bu ligin zaten geçici olacağını biliyoruz. Bursaspor Süper Lig’de, Avrupa’da olacak bir takım ve kent. Şimdi kenetlendik ve zafere gidiyoruz. Bursa’da birlik ve beraberlik Süper Lig’e kadar süreceğine inanıyorum. Yeter ki birileri başka şekillere girip birlik beraberliği bozmasın. Şu anda en yakın rakibimizin 11 puan önünde lideriz. Maçlar tamamlanmadan şampiyonluğu ilan ederiz ama bu yetmez. Çünkü Türkiye’de 43 bin kişiye oynayan takım yok. Seyircimize de teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: HALK TV