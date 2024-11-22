Başkan Deviren, yaptığı açıklamada, “Gemlik’te görev yapan değerli öğretmenlerimizi ziyaret ederek Öğretmenler Günü’nü kutlama fırsatı bulduk. Tıpkı bir anne baba gibi üzerimizde emeği olan, bizleri bilgiyle donatarak hayata hazırlayan tüm öğretmenlerimizin ellerinden öpüyor, sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Başkan Deviren, ayrıca Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden giderek, mesleklerini büyük bir fedakârlık ve sevgiyle sürdüren tüm öğretmenlere teşekkürlerini iletti ve “Sizlerle daha aydınlık bir geleceğe yürüyeceğiz!” şeklinde konuştu.

Kaynak: bülten