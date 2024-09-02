Bakırköy Belediye Başkanı Doç.Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, Bakırköy Adliyesi’nde düzenlenen 2024-2025 Adli Yılı Açılış Töreni’ne katıldı.İSTANBUL (İGFA) - Bakırköy Adliyesi’nde 2024-2025 Adli Yılı Açılış Töreni düzenlendi. Adliyenin atrium alanında düzenlenen törene, İstanbul Valisi Davut Gül, Bakırköy Belediye Başkanı Doç.Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Metin Sarıhan, İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş, Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcısı Vedat Yiğit, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Aydın, Çatalca Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Tunç, Beykoz Cumhuriyet Başsavcısı Barış Duman, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Necip Sarı, Bakırköy Adalet Komisyonu Başkanı Hazar Turan Alim, Silivri Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Yusuf Böke, Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın babası Hakkı Kiraz ve çok sayıda hakim, savcı ve adliye personeli katıldı. Programda konuşan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş “Hak ve adaletin tesisi için tüm adliyelerde fedakarca görev yapan hakim, savcı meslektaşlarımızın, avukatlarımızın, adli personelimizin yeni adli yılını kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum. Yeni adli yılın, insanlığa, ülkemize, milletimize adalet, barış ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum” dedi.

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