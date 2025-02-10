Karabağlar’da “Güvenli Okul Çevreleri” temasıyla başlatılan ilk uygulama alanını yerinde inceleyen Başkan Tugay, miniklerle dönüşen sokakların tadını çıkardı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmirlilerin katılımcı belediyecilik anlayışıyla kamusal alanlardan daha nitelikli ve daha güvenli bir şekilde faydalanabilmeleri için Güzel İzmir Hareketi’ni başlattı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki Egeşehir AŞ bünyesinde geliştirilen projede, İzmirlilerin talepleri değerlendirilerek kentin dört bir yanındaki kamusal alanlarda dönüşüm başlatıldı. Projenin ilk uygulaması Karabağlar’da Yunus Emre Mahallesi’ndeki Cevdet Güçlüer İlkokulu ve Yunus Emre Ortaokulu çevresinde çocuklar için hayata geçirildi. Okulların bulunduğu cadde ve sokaklar “Güvenli Okul Çevreleri” temasıyla yeniden düzenlendi. Tamamlanan ilk uygulamayı, Başkan Dr. Cemil Tugay yerinde inceledi. İncelemede Başkan Tugay’a İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Çağatay Güç, Zeki Yıldırım, daire başkanları ve muhtarlar eşlik etti.

SOKAKLAR DAHA GÜVENLİ DAHA EĞLENCELİ

Uygulama kapsamında, Cevdet Güçlüer İlkokulu ve Yunus Emre Ortaokulu çevresindeki 4238 sokak yayalaştırılarak Oyun Sokağı haline getirildi. 4237 ve 4239 sokaklarda trafik akışı tek yöne çevrildi ve okul çıkışları rahatlatıldı. Sırrı Atalay Caddesi’ndeki okul ana giriş aksında yaya alanı genişletildi. Böylelikle okul giriş çıkışlarında öğrencilerin ve velilerin yaya güvenliği artırılmış oldu. Sokakların aydınlatmaları artırıldı, kaldırım düzenlemeleri ve peyzaj çalışması yapıldı, yeni oturma alanları ve kent mobilyaları eklendi. Çocuklar için ise sokakta oyun alanları oluşturuldu. Projenin hayata geçirilmesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin birimleri ortak çalışma yürüterek hızla çalışmayı tamamladı.

BAŞKAN TUGAY OYUN SOKAĞINDA MİNİKLERİN NEŞESİNE ORTAK OLDU

Düzenlemeleri yerinde inceleyen Başkan Tugay, Yunus Emre Mahallesi sakinleri ve öğrenci velileriyle sohbet etti. Mahalle sakinleri düzenlemeden dolayı Başkan Tugay’a teşekkür ederek sokakların birlikte yaşatılması için projeye destek verdi. Başkan Tugay, bölgede halkının taleplerini dinleyerek yeni iyileştirmeler için talimat verdi. Saha incelemesinde Başkan Tugay, okul yanında oluşturulan oyun sokağında miniklerle sohbet etti; birlikte oyun oynadı.

GÜZEL İZMİR HAREKETİ NEDİR?

İzmir’in çehresini değiştirecek proje hakkında bilgi veren Güzel İzmir Hareketi Koordinatörü Esra Yılmaz Keskin, “Güzel İzmir Hareketi, İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde başlatılan, kamusal alan odaklı, kamusal katılımcı tasarımı öne çıkaran bir proje. Güzel İzmir Hareketi’ni Başkanımız Cemil Tugay başlattı. Bu hareket çerçevesinde de nitelikli kamusal alanların oluşturulmasına öncelik veriyoruz. Bu projeyi de güvenli okul çevresiyle başlatıyoruz. Birçok temamız var. Bunlardan birisi de güvenli okul çevrelerinin oluşturulması” diye konuştu.

CANLANAN SOKAKLAR, GÜVENLİ OKUL ÇEVRELERİ, YENİ NESİL PAZAR YERLERİ

Esra Yılmaz Keskin, İzmir’in birçok bölgesinde, farklı temalarla projeler yapmaya devam edeceklerini belirterek “Farklı bölgelerde katılımcı tasarımla halkımızla da projeler gerçekleştireceğiz. Aynı şekilde canlanan sokaklar, güvenli okul çevreleri, yeni nesil pazar yerleri, parklar, meydanlar gibi birçok tasarımla kamusal alan odaklı projeler yapacağız. Viyadük altlarının değerlendirilmesi var, çok yoğun yaya akışının olduğu ama trafiğin de bu alanlara katıldığı alanların çözüme kavuşturulmasına yönelik projelerimiz var. Aşama aşama bunları hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı.

İZMİRLİLERE DAVET VAR

İzmirlileri projeye katılmaya davet eden Keskin, “Daha nitelikli kamusal alanların oluşturulması için vatandaştan gelen bildirimlerle onların da katılımıyla projeler üretmeye devam edeceğiz. Biz Güzel İzmir Hareketi’ne tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Güzel İzmir Hareketi için Instagram hesabımız da var. Bize kendi istedikleri noktaları belirtebilirler. Biz aynı zamanda sahada da oluyoruz. Kamusal anlamda öncelikli yerleri belirlemeye çalışıyoruz. İnternet sitemiz de yapım aşamasında; birkaç hafta sonra guzelizmirhareketi.com olarak yayına gireceğiz” dedi.