AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Mevlit Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı. İba, Kandil günlerinin kardeşlik bağlarını güçlendiren önemli günlerden biri olduğunu belirtti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Mevlit Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı. İba, mesajında, mübarek gecenin tüm insanlığa hayırlar getirmesini, barış, huzur ve kardeşlik iklimine vesile olmasını diledi.

Tüm vatandaşların mübarek Mevlit Kandilini tebrik ederek bu gecenin başta, ilimize, ülkemize, Müslüman âlemine ve insanlığa hayırlar getirmesini temenni eden Başkan İba, "Peygamber Efendimiz ’in doğumu vesilesiyle kutladığımız bir Mevlit Kandil'ine daha kavuşmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Peygamber Efendimiz yaşayışıyla etrafındaki insanlara örnek olmuş; güzel ahlakın, insani değerlerin ve toplum refahının yeniden inşa edilebileceğini göstermiştir. Bütün insanlığın kurtuluşunun müjdecisi olan sevgili Peygamberimizi bir kez daha anlama ve anma vesilesi olarak büyük bir önem ve anlam taşıyan mübarek Mevlit Kandili dolayısıyla, bütün İslam âleminin kandilini tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Bu günlerde dargınlık ve kırgınlıkların son bulmasını temenni eden İba, ayrıca bu mübarek gün ve gecelerde ihtiyaç sahibi kimselere de yardım edilmesinin önemine değindi.