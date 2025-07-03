Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) Bursa 3 No’lu Şubesi olarak, 1. Olağan Genel Kurulu bugün saat 10.00’da Mustafakemalpaşa Öğretmenevi Toplantı Salonu’nda üyelerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Demokratik bir ortamda gerçekleşen kongrede üyelerin iradesiyle yeni yönetim kurulu oluşturuldu. Yeni yönetimde Şube Başkanlığına Kadir Kaş seçilirken, yönetim kurulu üyeliklerine Kıvanç Baygın, Celil Koç, Fatih Yunus Demir ve Kenan Işıkoğlu seçildi.



Yeni yönetime seçilen İnegöl Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünde görevli Veteriner Hekim Kıvanç Baygın’ın Şube sekreterliği görevini yürütecek.

Kongrenin ardından bir konuşma yapan Başkan Kadir Kaş, “Genel kurulumuzun icrasında emeği geçen divan kuruluna; katılım sağlayan delegelerimize, üyelerimize ve kıymetli misafirlerimize içtenlikle teşekkür ederiz. Bem-Bir-Sen Bursa 3 No’lu Şubesi olarak; üyelerimizin sosyal ve özlük haklarını geliştirmek, yerel düzeyde güçlü temsil sağlamak ve sendikal kazanımlarımızı daha da ileri taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. “Etkinin ve Yetkinin Adı” şiarıyla birlik, beraberlik ve ortak akıl ışığında yol yürüme kararlılığımızı yineliyoruz. 1. Olağan Genel Kurulumuzun sendikamıza, üyelerimize ve emek mücadelesine hayırlı olmasını temenni eder, kamuoyuna saygıyla duyururuz” dedi.