İstanbul'da Mart ayında meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci’nin ölümüyle ilgili hazırlanan özel bilirkişi raporu, büyük bir tartışmaya yol açtı. Rapora göre, kazanın yüzde 75 kusurlu tarafı olarak gösterilen Aci, ATV araçlarının yol kenarında durması, ışıklı tabelalarla uyarılmaması ve o saatte karayolunun kenarında bulunması nedeniyle kusurlu bulundu. Kazanın diğer tarafında, 17 yaşındaki T.C. ise ehliyetsiz ve yüksek hızda araç kullanması nedeniyle yüzde 25 kusurlu olarak değerlendirildi.

Oğuz Murat Aci’nin babası Özer Aci, raporun skandal olduğunu belirterek, “Baştan sona yanlış ve eksik bilgiler içeriyor. Oğlumuz yüzde 75 kusurlu gösterilmiş, oysa çocuğun ehliyetsiz ve süratli araç kullanarak kazaya neden olduğu dikkate alınmamış. Bu raporu düzenleyenlerin vicdanları sızlamamış mı?” dedi. Aci, ek olarak, kaza sonrası yardım çağrısı yapılmadığını ve yaralılara yardım edilmediğini vurgulayarak, bu durumun da göz önüne alınması gerektiğini ifade etti.

Aci, raporun içeriği karşısında derin bir üzüntü yaşadığını belirterek, “Biraz merhamet ve vicdan bekliyorum. Ancak bunların eksikliğinden ötürü üzüldüm ve bu mücadelenin arkasında olmaya devam edeceğim” dedi. Ayrıca, avukatlarının rapora itiraz edeceğini ancak bu sürecin de zorlu olduğunu vurguladı.

Raporla ilgili itiraz süreci devam ederken, Türkiye’deki hukuk süreci devam etmekte ve Amerika'daki yargılama süreci sürmektedir.