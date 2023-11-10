Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevini Şenol Güneş'ten devralan Burak Yılmaz'ın istifa ettiği açıklandı. Sezon başında Şenol Güneş'in yardımcısı olarak takımın başına geçen ve Güneş'in ayrılmasının ardından teknik sorumluluk görevini üstlenen Burak Yılmaz'ın istifası, kulüp tarafından duyuruldu.

Beşiktaş'ın resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada, "10 Ekim 2023 tarihinden bu yana Futbol A Takımımızın Teknik Sorumluluğu görevini yürüten Burak Yılmaz ile yollarımız kendisinin isteği üzerine ayrılmıştır. Burak Yılmaz’a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. Yılmaz'ın istifasıyla birlikte Beşiktaş, yeni bir teknik direktör arayışına girecek.