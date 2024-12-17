BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe’nin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, kondisyon ve taktik ağırlıklı olarak yapıldı. Adana Demirspor karşılaşmasında görev alan futbolcular günü salonda rejenerasyon çalışmasıyla tamamlarken, diğer oyuncular antrenmana ısınma koşuları, pas çalışması ve 5’e 2 top kapma idmanıyla başladı. Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla noktalandı.

Siyah-beyazlılar, Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın saat 11.30’da yapacağı antrenmanla devam edecek.