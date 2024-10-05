Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü’yle deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst’un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5’e 2 ve pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktiksel çalışmayla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, bugün saat 17.00’de Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel bir uçakla Gaziantep’e gidecek.