Kabine, bugün saat 15.00’te Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde bir araya gelecek. Toplantının gündeminde Suriye’deki gelişmeler, terörle mücadele ve ekonomik konular yer alıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın, bu hafta netleşmesi beklenen yeni asgari ücretle ilgili bir sunum yaparak Kabine üyelerini bilgilendireceği ifade edildi.

Asgari ücretle ilgili görüşmelerin son aşamasına gelindi. Salı ya da çarşamba günü yapılacak dördüncü toplantıda, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından yeni rakamın belirlenmesi öngörülüyor.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, işçilerin talep ettiği asgari ücreti 29 bin 583 TL olarak açıkladı. Atalay, “Asgari ücrette yüzde 45 zam ve yüzde 20 refah payı istiyoruz” ifadelerini kullandı.