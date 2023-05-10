Milliyetçi Hareket Partisi Bursa Milletvekili Adayı Bilal Doğan, İnegölspor'umuzun kalan maçları için prim desteği açıkladı.

Milliyetçi Hareket Partisi Bursa Milletvekili Adayı Bilal Doğan, MHP İnegöl İlçe Başkanı Uğur Bayram ile ilçe teşkilat üyeleri, Ankaraspor maçı hazırlıklarını sürdüren ekibimizin antrenmanını ziyaret ederek oyuncularımıza baklava ikramında bulundular.



Ziyaretin ardından açıklama yapan Milliyetçi Hareket Partisi Bursa Milletvekili Adayı Bilal Doğan, ekibimize başarıla dileyerek, “Öncelikle saha içerisindeki mücadelenizden dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum. Kulübümüz zorlu günler geçirdi ama çok şükür artık düzlüğe çıktık. İnşallah deplasmanda karşılaşacağımız Ankaraspor maçından da galibiyetle dönerek ligde kalmamızı garantileriz. Bizler sizlere güveniyoruz. Kalan maçlarla ilgili gerek şahsım gerekse teşkilat olarak üzerimize düşen maddi ve manevi desteği vermeye hazırız. Yeter ki galip gelin. Sizlere tekrar teşekkür ediyor. Kalan maçlarda başarılar diliyorum.”şeklinde konuştu.



MHP İnegöl İlçe Başkanı Uğur Bayram ise “ Oyuncularımız çok kritik ve zorlu maçlardan çok şükür önemli puanlarla ayrıldılar ve bizleri ziyadesiyle mutlu ettiler. İnşallah kalan

Maçı da kazanarak lige noktayı koyacaklar. Verdikleri mücadeleden dolayı oyuncularımızı tebrik ediyorum. İlçe teşkilatı olarak üzerimize düşen her türlü görevi yapmaya hazırız.”dedi.



Ziyaretleri için Milliyetçi Hareket Partisi Bursa Milletvekili Adayı Bilal Doğan, MHP İnegöl İlçe Başkanı Uğur Bayram ile ilçe teşkilat üyelerine teşekkür eden Kulüp Başkanımız Kani Ademoğlu ise “Ziyaretleriniz bizleri ziyadesiyle memnun etti. Ayrıca kalan maçlarla ilgili verdiğiniz prim desteği sözünüzden dolayı da teşekkür ediyorum. Oyuncularımız sahaya karakterlerini yansıtarak zorlu maçlardan hak ettiğimiz zaferleri elde ettiler ve ligde kalmamızı neredeyse garantilediler. Şimdi önümüzde Ankara maçı var. Bu maçı da alıp inşallah ligde kalmamızı garantileyeceğiz. Bunu başaracak güce sahibiz. Kimsenin şüphesi olmasın.”ifadelerini kullandı.