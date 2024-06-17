Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Kurban Bayramı dolayısıyla kurumlara ziyaret ederek personelin bayramlarını kutladı.

Vali Şefik Aygöl ve eşi Nazlı Aygöl ile birlikte huzur evi sakinlerine, görevi başındayken geçirdiği trafik kazası sonucu şehit düşen İsmail Arı’nın ailesine, 112 Acil Çağrı Merkezi’nde görev yapan personele, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret ederek tedavi gören vatandaşlara ve görevi başındaki sağlık personeliyle bayramlaştılar. Ayrıca Osmaneli ilçesine giden Vali Aygöl burada İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görevli jandarma personeli, itfaiye personeli ve İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polislerin bayramını kutladı.