Vatandaşların başta gıda ürünleri olmak üzere birçok alanda kontrollerini gerçekleştiren Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentte teyakkuza geçti. Okul kantinleri, kuruyemiş satan işyerleri, zincir marketler, manav, un ve unlu mamul satış noktalarını kontrol eden Zabıta Müdürlüğü görevlileri herhangi bir olumsuzluk ve uygunsuzluğa geçit vermedi.

20'ye yakın işyerine uyarıyla birlikte ceza işlemi uygulandı

Denetimlerinde herhangi bir uygunsuzluk ve olumsuzluğa izin vermeyen ekipler, gerekli bilgilendirme ve uyarılar yanı sıra yaklaşık 20 işyerine ceza işlemi uyguladı. Ürünlerin paketleme tarihi ve son kullanma tarihine ilişkin uygunsuzluğa da müdahale eden Zabıta Müdürlüğü ekipleri, işletmelerde paketleme ve son kullanma tarihinin basıldığı cihazların kullanılması gerektiği bilgisini verdi.

'Herhangi bir olumsuzluğa karşı taviz vermiyoruz'

Birçok başlıkta rutin denetimlerini şu ana kadar sürdürdüğü bilgisini veren Zabıta Müdürü Mücahit Öndersev ''Zabıta Müdürlüğü olarak bizler sadece belirli gün ve tarihlerde değil tüm yılda hazırlamış olduğumuz takvim doğrultusunda kontrollerimizi gerçekleştiriyoruz. Ancak alışverişlerin daha yoğun yapıldığı belirli gün ve tarihlerde denetimlerimizi sıklaştırıyoruz. Herhangi bir olumsuzluğa karşı taviz vermiyoruz. Birçok başlıkta ve onlarca işyerinde yaptığımız denetimlerde amacımız halkın sağlığı ve güvenliği oldu. Vatandaşlarımızın da gördükleri ve karşılaştıkları bir olumsuzluğu 153 numaralı Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bildirmelerini rica ediyoruz'' ifadelerini kullanıldı.