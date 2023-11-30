Doğalgazda aralık tarifesinde değişikliğe gidilmedi.

Doğalgazda, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ,'nin internet sitesi üzerinden yayımlanan tarife tablosuna göre, aralıkta geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife sabit kaldı.

Buna göre, BOTAŞ’ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine aralıkta uygulayacağı satış fiyatı 1000 metreküp doğalgaz için 4 bin 80 lira olarak açıklandı.

Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğalgazda 8 bin 549 lira olurken kademe 2 için ise 11 bin 374 lira olarak belirlendi.

Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğalgazın fiyatı 12 bin lira olarak açıklandı.

Doğalgazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor.

BOTAŞ'ın internet sitesinde yayımlanan duyuruda şu ifadelere yer verildi: “Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında halen konutlarda, Ukrayna’dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğalgaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır.”