Boyları yetmeyen çocuklar, mavi kapakları kutuya atmak için sandalyelere çıkarak bu engeli aştı. Proje, hem geri dönüşüm bilincini artırmak hem de ihtiyaç sahibi bireylere destek sağlamak amacıyla hayata geçirildi.

Görüntüleri izleyenler, çocukların sevinçle kapakları kutuya atma çabalarını gördü. İnegöl Belediyesi, bu tür projelerle hem çevre bilincini artırmayı hem de sosyal dayanışmayı güçlendirmeyi hedefliyor. Çocukların bu katılımcı yaklaşımı, toplumsal duyarlılığın gelişmesine katkı sağlarken, eğlenceli bir deneyim de sunuyor.