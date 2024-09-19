Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ihracat odaklı projelerini hız kesmeden sürdürüyor. BTSO üyeleri, otomotiv sektörünün dünyadaki en önemli buluşmaları arasında kabul edilen Automechanika Frankfurt Fuarı’na katıldı.

BTSO iştiraki KFA Fuarcılık, uluslararası fuar organizasyonlarıyla Bursa iş dünyasının dış ticaret potansiyeline destek sunmayı sürdürüyor. KFA Fuarcılık tarafından gerçekleştirilen etkinlik çerçevesinde BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan, BTSO Otomotiv Konseyi Başkanı Rengin Eren ve Oda’nın 10. Meslek Komitesi Başkanı Hüseyin Kumru ile otomotiv sektöründe faaliyet gösteren Oda üyeleri Almanya’nın Frankfurt kentinde düzenlenen Automechanika Fuarı’nı ziyaret etti.

320 bin metrekare alanda 4 bin 200 firma

Uluslararası otomotiv devlerini buluşturan fuara yaklaşık 80 ülkeden 4 bin 200 şirket katıldı. Toplam 320 bin metrekarelik devasa alanda ve 26 farklı salonda gerçekleştirilen fuar organizasyonunda, özellikle teknolojik yenilikler ve sürdürülebilirlik odaklı girişimler ön plana çıktı. Automechanika Frankfurt Fuarı’nı 172 ülkeden 108 bin ziyaretçi gezdi. Türk otomotiv sektörünü katılımcı 340 şirketin temsil ettiği fuarda Bursa’dan da yaklaşık 70 firma katılımcı olarak yer aldı. Fuar boyunca, elektrifikasyon, dijitalleşme, yapay zekâ ve sürdürülebilirlik gibi konular ön plana çıktı. Firmalar bir taraftan teknolojik yenilikleri yerinde incelerken, diğer yandan da yeni işbirlikleri kurarak ürün portföylerini genişletme imkânı yakaladı.

“Sektör yarının teknolojisini planlıyor”

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan, fuara ilişkin yaptığı değerlendirmede, Automechanika’nın sadece bugünün değil, yarının teknolojilerine de odaklandığına dikkat çekti. Muhsin Koçaslan, “Automechanika Frankfurt, sektördeki yenilikleri yakından incelemek ve bu teknolojileri deneyimlemek için büyük bir fırsat sundu. Fuar çerçevesinde sektörde faaliyet gösteren firmalarımızla birlikte ayrıca elektrikli, hidrojen ve hibrit araçlar gibi alternatif enerji sistemlerini ve araçlarını da yakından inceledik. Araç bakım ve onarım sektörünün sürdürülebilir çözümler geliştirme yolunda gösterdiği önemli gelişmeler var. Özellikle yapay zekâ teknolojilerinin sektöre entegrasyonu açısından da otomotiv endüstrisinde faaliyetlerini sürdüren firmalarımız için bu fuar büyük önem taşıyordu. Üye firmalarımız, Odamızın iştiraki KFA Fuarcılık organizasyonunda tüm bu yenilikleri yerinde görme imkânı buldu.” dedi.

“Endüstriyi şekillendiren fuar”

BTSO Otomotiv Konseyi Başkanı Rengin Eren de Automechanika 2024’ün sektördeki dönüşümü simgeleyen önemli bir etkinlik olarak kayda geçtiğini söyledi. Dijitalleşme, yapay zekâ ve alternatif enerji sistemlerinin öne çıktığı fuarda, otomotiv sektörünün geleceğine yön veren birçok yeniliğin bir arada sunulduğuna işaret eden Eren, “Sektörün geleceği, bu tür fuarlarla şekilleniyor. Bu fuar, sadece teknolojik yenilikleri değil, uzun vadeli iş bağlantılarını ve sürdürülebilir büyümenin anahtarlarını da sunuyor. Odamızın böylesine önemli fuarlar için düzenlediği organizasyonlar sektörün gelişimine büyük katkı sağlıyor.” ifadelerini kullandı.

“Firmalarımızın iş yapma modelleri değişiyor”

BTSO 10. Meslek Komitesi Başkanı Hüseyin Kumru da Bursa’nın otomotiv sektöründe Türkiye’nin lider şehirleri arasında bulunduğunu belirterek, sektördeki oyuncuların uluslararası gelişmeleri yerinde görmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı. Fuarda stant açan Bursalı firmaları da ziyaret ettiklerini ifade eden Kumru, “Sektördeki değişim ve dönüşüm, firmalarımızın iş yapma modellerinde de etkili olacak. Fuara katılan firmalarımız için oldukça faydalı bir organizasyon olduğunu düşünüyorum. Odamıza ve KFA Fuarcılık firmamıza, sektörümüze verdikleri destek için teşekkür ederim.” dedi.

BTSO üyeleri OİB standını da ziyaret etti

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan, BTSO Otomotiv Konsey Başkanı Rengin Eren ve BTSO 10. Meslek Komitesi Başkanı Hüseyin Kumru ile Oda üyeleri, fuara milli katılım organizasyonu gerçekleştiren Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) standını da ziyaret ederek, OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik ve Birlik üyeleriyle bir araya geldi.