

Konu ile ilgili gazetemize özel açıklamalarda bulunan İnegöl İlçe Müftüsü İsmail Hatipoğlu, “Dini konularla ilgili zaman belirlenirken Ay Takvimine göre hesap yapılır. Ay Takviminde de 12 ay var. Kuran’da da geçer. Ay takvimi, Güneş takvimine göre 10 gün kadar daha kısadır, 354 gün oluyor. Bu nedenle Ramazan ayı her sene 10 gün geriye gelir. Ramazan ayı orucu 30 gün olarak değil, 1 ay olarak söylenir. Ay takviminde Ramazan ayı 29 gün çektiği de oluyor, 30 gün çektiği zaman da oluyor. Bu güneş takviminde de var. 28, 29, 30 ve 31 gün olan aylarımız var. Ama Ay takviminde, Güneş takvimine göre 29 ve 30 gün olarak aylar var. Dolayısıyla bu hesapla alakalıdır. Rahman süresinde ‘Eşşemsü vel gameru’ güneş ve ay bir hesap üzeredir. Sadece bunlar bile bir itikadı olan adamın imamını kuvvetlendirir” dedi.

Hatipoğlu, “Ramazan ayının bazen 29, bazen 30 gün sürmesinin sebebi, İslam takviminin kamerî (ay) takvimine dayanmasıdır. Kamerî takvimde ayların uzunluğu, hilalin gözlemlenmesine bağlı olarak belirlenir. Ay, Dünya etrafındaki bir turunu yaklaşık 29.53 günde tamamlar. Bu yüzden kamerî aylar bazen 29, bazen 30 gün sürer. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı’nın hesaplamalarına göre, bu ramazan 29 gün sürecek. Ancak Ramazan ayının 29 gün sürecek olması eksik oruç tutmamız anlamına gelmemekte. Hesaplamalar kameri takvime göre yapıldığı için Ramazan ayı hilalin görülmesi ile başlayıp şevval ayının hilalinin görülmesiyle bitmektedir” diye konuştu.

Kaynak: ALEYNA BERFE KURT