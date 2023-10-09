Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen deniz otobüsü seferleri, son günlerde olumsuz hava koşulları ve İstanbul'un Eminönü bölgesindeki yol kapanmaları nedeniyle aksaklıklar yaşamaktadır. Buna göre, Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün saat 14.00'teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) ile 15.25'teki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferleri, Eminönü bölgesindeki yol kapanmaları ve olumsuz hava koşulları sebebiyle gerçekleştirilemeyecektir. Ayrıca, BUDO'nun sabah saatlerinde planlanan 9.30 ile 10.30 saatlerindeki 4 seferi de benzer şekilde olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmişti. Bu durum, deniz yolculuğu yapmayı planlayan yolcuların seyahatlerini gözden geçirmeleri önemlidir.