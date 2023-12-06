Endonezya'da bir öğrenci, sınav sırasında gürültü yapan arkadaşlarını uyarıp sessizlik isteyen öğretmeni şaşkına çevirdi. 10. sınıf öğrencisi, sınıfın ortasında doğum yaptı. Sınav salonunda yaşanan bu olay, hem öğretmeni hem de diğer öğrencileri büyük bir şok içinde bıraktı.

Sampang kentindeki SMA Negeri Lisesi'nde sınav sırasında başlayan kargaşa, öğrenciler arasında bebeğin ağlama sesiyle iyice karmaşık bir hal aldı. Öğrencilerin gürültüsüne karışan bebek sesi, sınıfta kaotik bir duruma neden oldu. Öfkeli öğretmen Muhammed Nurchalid, öğrencilerini uyarırken bir öğrencisinin doğum yaptığını öğrenince büyük bir şaşkınlık yaşadı. Sınav salonundaki karmaşa, sadece gürültüden değil, aynı zamanda beklenmedik bir doğum olayından kaynaklanan şaşkınlıktan da kaynaklanıyordu.

Fazla Kilosundan Bebek Belli Olmadı!

Nurchalid, durumu fark eder etmez hemen yardım çağırdı ve öğrenci acil bir şekilde yerel bir kliniğe götürüldü. Ancak tıbbi komplikasyonlar nedeniyle genç anne, durumu stabil olmayan bir şekilde Sampang Bölge Hastanesi'ne sevk edildi.

Bebek, 3.2 kg ağırlığında sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Okul müdürü, annenin durumunun zamanla düzeldiğini ve plasentanın başarılı bir şekilde çıkarıldığını açıkladı. Ancak öğrencinin beklenmedik hamileliği, ailesini de büyük bir şok içinde bıraktı. Okul, genç kızın hamileliğinin fazla kilolu olmasından dolayı şüphe uyandırmadığını ve hatta spor öğretmeninin diğer öğrencilerle aynı şekilde spor faaliyetlerine devam ettiğini belirtti.