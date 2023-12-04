Bursa'da bugün meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem paniğe yol açtı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Gemlik Körfezi merkezli depremin etkisiyle şehirde bir dizi sarsıntı yaşandı.

İlk deprem, Kandilli Rasathanesi tarafından Gemlik Körfezi'nde 3.1 şiddetinde kaydedildi. Ardından, saat 10.42'de Kumyaka-Mudanya ilçesinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem, Bursa genelinde derin bir şekilde hissedildi. Deprem sonrasında vatandaşlar, güvenli bölgelere yönlendirilirken, yetkililer hasar tespit çalışmalarına hızla başladı. Artçı sarsıntılar ise devam ediyor. Açıklanan verilere göre Bursa'da gün içerisinde 26 kez sallandı.

HABER MERKEZİ