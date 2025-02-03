2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine göre kapalı teklif usulüyle yapılacak ihale, 12 Şubat 2025 Çarşamba günü saat 10.30’da Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek.

İhale kapsamında her bir plaka için tahmin edilen bedel 24 aylık 40.000 TL + KDV olarak belirlenirken, geçici teminat bedeli ise 8.000 TL olarak açıklandı.

İhaleye katılmak isteyenler, gerekli belgeleri 11 Şubat 2025 saat 16.00’ya kadar Bursa Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı İhale Şube Müdürlüğü’ne teslim etmek zorunda. Başvurular, Bursa Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası’nda (Zafer Mah. Ankara Yolu Cad. A Blok 1. Bodrum Kat No: 1/1 Osmangazi/BURSA) kabul edilecek.

İhale şartnamesi ve ekleri, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İhale Şube Müdürlüğü’nde görülebileceği gibi, 1.000 TL (KDV dâhil) bedel ile temin edilebilecek.

İhaleye Katılacaklardan İstenen Belgeler:

İmza Beyannamesi (Noter tasdikli, başvuru esnasında aslı bulundurulmalıdır). Vekaletname (Noter tasdikli, başvuru ve ihale işlemleri için yetkilendirilmiş olmalıdır). Yerleşim Yeri Belgesi (www.turkiye.gov.tr adresinden temin edilmiş, Bursa il sınırlarında son 2 yıldır ikamet ettiğini belirten barkodlu belge). Kimlik Kartı Fotokopisi (Başvuru ve ihale sırasında aslı bulundurulmalıdır). Adli Sicil Kayıt Belgesi (www.turkiye.gov.tr adresinden alınabilir, karayolu taşımacılığına dair suçlardan hüküm giyilmemiş olmalıdır). Sürücü Belgesi Fotokopisi (Başvuru esnasında aslı bulundurulmalıdır, en az B sınıfı olmalıdır). Ticari Dolmuş (D) Plaka Taahhütnamesi (BBB Taksi, Dolmuş, Minibüs, Servis Araçları ve Özel Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği’ne uygun hareket edileceğine dair). Şartname Alındı Makbuzu (Bursa Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı veznesinden alınmalıdır). Geçici Teminat Yatırma Makbuzu (Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı veznesinden alınmalıdır). Borcu Yoktur Yazısı (Bursa Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’ndan alınmalıdır). Hizmet Dökümü (www.turkiye.gov.tr adresinden alınmış, şoförlük meslek kodu tanımlı ve aktif sicil kaydı). Vergi Mükellefiyet Yazısı (Vergi Müdürlüğü veya https://dijital.gib.gov.tr adresinden alınmalıdır, taksi/dolmuş taşımacılığı ile ilgili NACE kodu aktif olmalıdır). Ticari Dolmuş (D) ve/veya Ticari Taksi (T) Plakasına İlişkin Trafik Tescil Ruhsatı (Başvuru esnasında aslı bulundurulmalıdır). Mustafakemalpaşa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Üyelik Belgesi (Aktif üyelik belgesi). Tebligat Adres Beyanı. İhalelerden Yasaklı Olunmadığına Dair Taahhütname.