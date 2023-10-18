Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle, çevre konularına duyarlılık oluşturmayı ve gelecek nesillere daha sürdürülebilir bir kent bırakmayı amaçlayan "Çevre Okur-Yazarı Çalıştayı" düzenlendi.

Çalıştayın açılışında konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Amacımız, daha yaşanabilir bir Bursa için çaba sarf etmek. Büyükşehir Belediyesi olarak çevreye duyarlı bir kurumuz" dedi.

Çalıştay, öğrencilere güncel çevre sorunları hakkında bilgi verme, sürdürülebilir üretim ve tüketim konularında bilinçlendirme, çevre koruma bilincini aşılama ve çevre hassasiyetini artırma hedefleriyle gerçekleştirildi. Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen etkinliğe Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Yunus Bulut, akademisyenler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Başkan Aktaş, konuşmasında şehrin çevre dostu bir belediye olduğunu vurgulayarak, vahşi depolama alanlarının kapatıldığını ve alternatif enerji kaynakları oluşturulduğunu belirtti. Ayrıca, çöp yönetiminde çevre dostu yaklaşımların benimsendiğini ve yeşil enerji üretiminin artırıldığını dile getirdi.

Başkan Aktaş, Bursa'nın yeşil kimliğini tekrar kazanması için önemli yatırımların yapıldığını ve yeşil alanların arttırılmaya çalışıldığını da ekledi. Çınarcık Barajı'nın şehrin su ihtiyacını karşılayacak önemli bir proje olduğunu da paylaştı.

İl Milli Eğitim Müdür Vekili Yunus Bulut ise projenin 50 gönüllü okulda beşinci sınıf öğrencileriyle başladığını söyledi ve çevre konularında öğrencilerin farkındalık kazanmasını amaçladıklarını belirtti. Gelecek yıl projeyi tüm okullara yaygınlaştırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından Başkan Aktaş ve Müdür Vekili Bulut, katılımcı öğrencilere çeşitli hediyeler takdim etti. Bu projenin daha yaşanabilir bir Bursa için atılan olumlu bir adım olduğu belirtilirken, çevre koruma bilincinin genç nesillere aşılanması ve çevre dostu uygulamaların artırılması hedefleniyor.