Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 44 ilde gerçekleştirilen 'narkogüç' operasyonunda 176 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, sosyal medya platformları üzerinden yaptığı paylaşımda şu sözleri kullandı;

Zehir tacirlerine yönelik 44 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "NARKOGÜÇ" operasyonlarında 176 şüpheli şahıs yakalandı. muhtelif içerikte 1 ton 100 kg uyuşturucu ele geçirildi.

Milletimizin bilmesini isterim ki Geleceğimizi zehirlemeye çalışan uyuşturucu tacirleriyle, terör örgütleriyle, göçmen kaçakçılarıyla ve organize suç örgütleriyle mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz.

Ülke genelinde uyuşturucu taciri ve uyuşturucu madde suçlarından aranan şahısların yakalanabilmesi amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımız koordinesinde ve İl Emniyet Müdürlüklerimizce;

İstanbul, İzmir, Adana, Erzurum, Şanlıurfa, Denizli, Antalya, Gaziantep, Ankara, Giresun, Sakarya, Konya, Kütahya, Kırşehir, Afyon, Samsun, Batman, Osmaniye, Karaman, Bolu, Kırklareli, Bursa, Malatya, Tokat, Ağrı, Van, Şırnak, Eskişehir, Elazığ, Muğla, Yalova, Bitlis, Kahramanmaraş, Siirt, Tekirdağ, Kilis, Hatay, Kayseri, Kocaeli, Sinop, Diyarbakır, Hakkari, Mersin ve Düzce olmak üzere 44 ilimizde;

387 ekip, 985 polis, 2 hava aracı ve 27 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla EŞ ZAMANLI GERÇEKLEŞTİRİLEN NARKOGÜÇ operasyonları düzenlenmiştir. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda;

📌846 kg metamfetamin,

📌223 kg skunk,

📌11 kg kokain,

📌15 kg esrar,

📌5 kg bonzai,

📌0,5 kg eroin,

📌35.000 uyuşturucu hap,

📌14 adet Tabanca,

📌4 adet Tüfek ve

📌Çok miktarda para ele geçirilmiştir.

Bu operasyonlarda İstanbul'da yakalanan metamfetamin miktarı 809 kilogramdır.

Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tek tek tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin🇹🇷

AZİZ MİLLETİMİZİN DESTEK VE DUALARIYLA ZEHİR TACİRLERİNE HAYATI ZEHREDECEĞİZ.