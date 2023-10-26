İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, İstanbul merkezli olarak Bursa, Kayseri, Kocaeli, Konya ve Hakkari'de gerçekleştirilen "Sahte Ses" operasyonunda, örgütlü olarak nitelikli dolandırıcılık suçu işlemiş oldukları tespit edilen 62 şüpheli şahsın yakalandığını duyurdu.

Yerlikaya, operasyonun detayları hakkında şu bilgileri paylaştı: "İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda, şüphelilerin organize bir şekilde vatandaşları dolandırdıkları belirlendi. Bu şüpheliler, çeşitli sosyal medya platformlarında sahte ilanlar vererek kendilerini banka veya kredi kuruluşlarının çalışanları olarak tanıtarak vatandaşları kandırdılar. Aynı zamanda, kimlik ve iletişim bilgilerini çeşitli yollarla elde ederek düşük faizli kredi vaadiyle mağdurları aradılar. Örgüt, banka tarafından gönderilen SMS şifrelerini sahte yollarla alarak mobil bankacılık hesaplarını ele geçirdi ve vatandaşların hesaplarındaki paraları kendi hesaplarına aktardı. Bu yöntemle örgüt, çok sayıda dolandırıcılık olayı gerçekleştirerek milyonlarca lira haksız kazanç elde etti."

Operasyon sonucunda, 42 şüpheli şahıs tutuklandı, 12'si hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Bakan Yerlikaya, operasyonun başarısını sağlayan polis ekiplerini tebrik ederken, "Dolandırıcılara, onların iş birlikçilerine, zehir tacirlerine, çetelere, teröristlere, organize suç örgütlerine nefes aldırmayacağız. Aziz milletimizin duaları ve destekleriyle, mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek." şeklinde konuştu.