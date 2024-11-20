Bursa'nın Gemlik ilçesinde Kaymakam Osman Aslan Canbaba başkanlığında, Gemlik Ticaret Borsası’nın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda bir araya gelen ilçe protokolü, ilçenin sorunları ve çözüm önerilerini masaya yatırdı.BURSA (İGFA) - Gemlik'in sorunları ve çözüm önerilerinin masaya yatırıldığı toplantıda Kaymakam Osman Aslan Canbaba, Gemlik’i daha yaşanılabilir ve estetik bir şehir haline getirme vurgusu yaptı.

Gemlik'in 122 bin nüfuslu bir ilçe olduğunu anımsatan Kaymakam Canbaba, "Ben bu güzel ilçeye 1 hafta önce geldim. Buranın daha yaşanılabilir, insani gelişmişlik düzeyinin daha yüksek olduğu, binalarının daha sağlam ve sahasının daha estetik bir görüntüye sahip olduğu bir şehre dönüşmesi, burada yaşayan herkesin görevidir. Burada yöneticilik yapan, siyaset yapan herkesin kentsel dönüşüm hususuna katkı sunması gerekir. Gemlik’i daha yaşanılabilir, daha güzel bir şehir haline getirmemiz lazım.” dedi.

BAŞKAN DEVİREN’DEN ORTAK ÇALIŞMA ÇAĞRISI

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren ise ilçenin iki temel sorununa dikkat çekerek, çözüm için ortak hareket etmenin önemine dikkati çekti.

Başkan Deviren, Gemlik’in bir deprem bölgesi olduğuna işaret ederek, yapıların durumunun acilen ele alınması gerektiğini ifade etti:

Gemlik’te ruhsatsız ve risk altındaki yapıların oluşturduğu tehlikeye vurgu yapan Başkan Deviren, "Gemlik’te yaklaşık 20 bin bina bulunuyor ve bu binaların bir kısmı ruhsatsız. Bu yapılarda yaklaşık 60 bin kişi yaşıyor. Statik kontrolleri yapılmamış, risk altındaki bu binalar için ‘Gemlik’in taşınması’ gerektiğini söylemiyoruz, ancak Gemlik’in yerinde dönüşmesi gerektiğini savunuyoruz. Planlı çalışmalarla geniş caddeler ve Gemlik’in binlerce yıllık tarihini ortaya çıkaracak projelere ihtiyacımız var. Bu süreç, bakanlık ve diğer paydaşlarımızla birlikte hareket ederek çözülebilir.” dedi.

Toplantıda Gemlik Kaymakamı Osman Aslan Canbaba ve Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren'in yanı sıra, Belediye Başkan Yardımcıları Durmuş Uslu ve Arzu Karataş, CHP Gemlik İlçe Başkanı Servet Pehlivan, AK Parti Gemlik İlçe Başkanı Mehmet Taşar, MHP İlçe Başkan Yardımcısı Mustafa Turan, Gemlik Ticaret Borsası Başkanı Özden Çakır, Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hamaloğlu, Gemlik Esnaf Odası Başkanı İsmail Beki, Gemlik Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Sedat Gürle, Gemlik Minibüsçüler Kooperatifi Başkanı Abdullah İnce, Gemlik Şoförler Odası Başkanı Mehmet Cessur, İnşaat Mühendisleri Odası Gemlik Şube Başkanı Mehmet Şamil Yiğit, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Demir, Muhasebeciler Odası Gemlik Şube Başkanı İhsan Acar, meclis üyeleri, Gemlik Devlet Hastanesi Başhekimi Şahmeran Çelenkoğlu, İl AFAD Müdürü Mehmet Buldan, Bursa MAGDER Başkanı Yusuf Yumru ve çeşitli daire müdürleri de katıldı.

Toplantıda alınan kararların, Gemlik’in geleceğine yönelik çalışmalara ışık tutması hedeflend.