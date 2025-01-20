Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, kanalizasyon hatlarında yapılacak çalışmalar nedeniyle Mustafakemalpaşa İlçesi’nde belirli bölgelerde su kesintisi yaşanacağını duyurdu.

21-31 Ocak 2025 tarihleri arasında devam edecek çalışmalar kapsamında, Yunusemre Mahallesi, Mustafakemalpaşa Küçük Sanayi Sitesi ve çevresinde her gün 09.00-18.00 saatleri arasında aralıklı olarak su kesintisi uygulanacak.

Vatandaşların kesintilerden olumsuz etkilenmemesi için önlemlerini almaları istendi.