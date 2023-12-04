Gemlik Körfezi merkez üssü olan 5.1 büyüklüğündeki deprem Bursa'da derinden hissedildi.

Deprem gerçeği ile yaşayan Türkiye bir kez daha sarsıldı. Henüz 9 ay önce büyük bir felaket yaşayan ülkemizde depremin adresi bu kez Bursa oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada depremin büyüklüğünün 5.1 olduğu açıklandı. Bursa'da dakikalar içerisinde deprem ve artçı sarsıntılar meydana geldi.

DEPREM EN ÇOK BURSA'YI ETKİLEDİ

Gemlik Körfezi'nde meydana gelen 5.1'lik deprem en çok Bursa'yı salladı.

Tüm Marmara bölgesindeki illerde hissedilse de Mudanya açıklarındaki deprem Bursalılara büyük korku yaşattı. Bölgede arama ve hasar tespit çalışmaları için harekete geçildi. Bu kapsamda yetkililer ve yerel yöneticiler de katıldıkları yayınlarda durum değerlendirmesi yaptı.

BAŞKAN AKTAŞ: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Canlı yayınına katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kendisinin de depremi hissettiğini söyledi. Başkan Aktaş, kendilerine ulaşan olumsuz bir durumun henüz olmadığını söyledi.

PEŞ PEŞE SARSINTILAR

Bursa'da dakikalar içerisinde birçok deprem ve artçı sarsıntı meydana geldi. Kandilli Rasathanesinin açıkladığı ilk deprem Gemlik körfezinde 3.1 şiddetinde meydana geldi. Akabinde 10.42 sıralarında Kumyaka- Mudanya ilçesinde 5.1 meydana geldi. Artçı sarsıntılar ise devam etti. İşte Kandilli Rasathanesinin açıkladığı depremler;