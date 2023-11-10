TFF 2. Lig’de 13’üncü ve TFF 3. Lig’de 10’uncu hafta müsabakalarıyla devam edilecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

TFF 2. LİG – BEYAZ GRUP

12 KASIM PAZAR

14.00 Tuna Tarım Kırklarelispor-Bursaspor (Kırklareli Atatürk)

14.00 Vefa Group Vanspor-Karacabey Belediye (Van Atatürk)

TFF 2. LİG – KIRMIZI GRUP

12 KASIM PAZAR

14.00 İnegölspor-Uşakspor (İnegöl İlçe)

TFF 3. LİG – 1. GRUP

14.00 52 Orduspor FK-İnegöl Kafkasspor (Yeni Ordu)

TFF 3. LİG – 4. GRUP

11 KASIM CUMARTESİ

14.00 Bursa Yıldırımspor-Sultanbeyli Belediyespor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)