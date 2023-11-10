İNEGÖL'DE HAFTA SONU AMATÖR MAÇLAR VAR MI? İŞTE MAÇ PROGRAMI... İNEGÖL'DE HAFTA SONU AMATÖR MAÇLAR VAR MI? İŞTE MAÇ PROGRAMI...

TFF 2. Lig’de 13’üncü ve TFF 3. Lig’de 10’uncu hafta müsabakalarıyla devam edilecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:
TFF 2. LİG – BEYAZ GRUP
12 KASIM PAZAR
14.00 Tuna Tarım Kırklarelispor-Bursaspor (Kırklareli Atatürk)
14.00 Vefa Group Vanspor-Karacabey Belediye (Van Atatürk)
TFF 2. LİG – KIRMIZI GRUP
12 KASIM PAZAR
14.00 İnegölspor-Uşakspor (İnegöl İlçe)
TFF 3. LİG – 1. GRUP
14.00 52 Orduspor FK-İnegöl Kafkasspor (Yeni Ordu)
TFF 3. LİG – 4. GRUP
11 KASIM CUMARTESİ
14.00 Bursa Yıldırımspor-Sultanbeyli Belediyespor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)