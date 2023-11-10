TFF 2. Lig’de 13’üncü ve TFF 3. Lig’de 10’uncu hafta müsabakalarıyla devam edilecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:
TFF 2. LİG – BEYAZ GRUP
12 KASIM PAZAR
14.00 Tuna Tarım Kırklarelispor-Bursaspor (Kırklareli Atatürk)
14.00 Vefa Group Vanspor-Karacabey Belediye (Van Atatürk)
TFF 2. LİG – KIRMIZI GRUP
12 KASIM PAZAR
14.00 İnegölspor-Uşakspor (İnegöl İlçe)
TFF 3. LİG – 1. GRUP
14.00 52 Orduspor FK-İnegöl Kafkasspor (Yeni Ordu)
TFF 3. LİG – 4. GRUP
11 KASIM CUMARTESİ
14.00 Bursa Yıldırımspor-Sultanbeyli Belediyespor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)