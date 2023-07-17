Bursa Valiliği, bu hafta bölgeyi etkisi altına alması beklenen sıcak hava dalgasına ilişkin uyarıda bulundu. Bursa Valiliği, yaklaşan yüksek sıcaklıklar ışığında vatandaşlara önlem almalarını tavsiye etti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Çarşamba gününden itibaren 24 Temmuz 2023 tarihine kadar sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 8 derece üzerine çıkması bekleniyor. Bu sıcak hava dalgası, sıcak çarpması ve susuzluk gibi olumsuz etkilere neden olabilir. Sonuç olarak, kronik sağlık sorunu olan bireylerin, yaşlıların ve çocukların özellikle günün en sıcak saatlerinde 11.00-16.00 saatleri arasında dikkatli olmaları ve gerekli önlemleri almaları tavsiye edilmektedir.