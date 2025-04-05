Bursa'da konkordato haberleri gelmeye devam ediyor.

Daha önce geçici konkordato mühleti tanınan 2 firma hakkında yeni kararlar alındı.

Farmavip İlaç ve Kozmetik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile Master Choco Gıda Ambalaj Lojistik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne tanınan konkordato mühleti 2 ay daha uzatıldı.

Master Choco'nun geçici konkordato mühleti 13/04/2025 tarihinden, Farmavip'in geçici konkordato mühleti 31/03/2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere uzatıldı.

7 yıldır gofret üreten Master Choco ekonomik olarak çıkmaza girince konkordato istemişti.

Firma, günlük ortalama 12 ton ürün kapasitesiyle 2000 metrekare kapalı alanda üretim yapıyor.

2014 yılında kurulan ve ilk ürününü 2020'de piyasaya süren Farmavip, 2022'ye kadar 1 milyon kutuyu aşkın ilaç satmıştı.

2021 senesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan “Öncelikli Yatırım Teşvik Belgesi" alan firma, öz kaynaklarıyla Bilecik Bozüyük Organize Sanayi Bölgesi’nde 8 bin metrekarelik arsa üzerinde 2900 metrekare kapalı alana bir fabrikanın temelini atmıştı.

Penisilin ilaç fabrikası olarak planlanan tesiste Co-Amoksilav grubu ilaçlar da üretilecekti.