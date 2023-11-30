Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan Hürriyet Anadolu Lisesi’nde öğrencilere yönelik olarak Aleviler hakkında nefret söylemlerinde bulunduğu iddia edilen din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni M.C.’nin “halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama” suçlamasıyla yargılandığı davada karar çıktı.

Bursa 14. Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün yapılan karar duruşmasında sanığa 6 ay 20 gün hapis cezası verildi ve hükmün açıklanması geri bırakıldı.

DAVAYI ÇOK SAYIDA TEMSİLCİ İZLEDİ

Bursa Barosu İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Av. Kemal Özgür Yetkin, Bursa Barosu Başkan Yardımcısı Av. Aslı Evke Yetkin, İnsan Hakları Komisyonu Başkan Yardımcısı Av. Eser Cem Kara’nın takip ettiği davanın duruşmasını Pir Sultan Abdal Esenevler Cemevi Dernek Başkanı Murat Çalışkan, Mudanya Cemevi Dernek Başkanı Saniye Akaltun, Ataevler Cemevi Eski Başkanı Nesimi Üçlertoprağı, Ataevler Cemevi Başkanı İsmail Kılıç. Teleferik Cemevi Dernek Başkanı Daimi Arı, Evrensel Sevgi Derneği Başkanı Seyfi Çakmaklı ve siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinden çok sayıda temsilci izledi.

6 AY 20 GÜN HAPİS CEZASINA HÜKMEDİLDİ

Bursa Barosu İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Av. Kemal Özgür Yetkin’in takip ettiği dava mahkeme, suçu sabit görülen ve kastının yoğunluğu dikkate alınarak sanığa önce alt sınırdan uzaklaşarak 8 ay hapis cezası verdi. Sonra 1/6 oranında indirim yapıldı ve 6 ay 20 gün hapis cezasına hükmedildi. Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararıyla duruşmayı bitirdi.

“NEFRET SUÇLARININ CEZASIZ KALMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ”

Bursa Barosu İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Av. Kemal Özgür Yetkin şu ifadeleri kullandı: “Aleviler hakkındaki zehirli düşüncelerini, laiklik karşıtı söylemlerini sınıfta dillendiren böyle bir zihniyete sahip kişinin öğretmenlik yapması kabul edilemez. Sanığın sözleri, birlikte yaşam kültürüne ve toplumsal birliğe zarar veren niteliktedir. Disiplin soruşturmasında sadece bir yıl kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilen ve başka bir okula atanarak görevden el çektirilmeyip, halen öğretmenlik yapmasına izin verilen sanıkla ilgili gerekeni yapmayan Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri hakkında da ayrıca yasal girişimde bulunacağız. Bursa Barosu olarak nefret suçlarının cezasız kalmasına izin vermeyeceğiz”

NE OLMUŞTU

Bursa Osmangazi'de Hürriyet Anadolu Lisesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni M.C’in; 10-G sınıfında ders esnasında, Alevi inancına, kültürüne yönelik aşağılayıcı ve ayrımcı ifadeler kullanarak nefret söyleminde bulunduğu iddia edildi.

Sınıftaki bir öğrencinin durumu ailesine anlatması üzerine aile üyeleri öğretmen hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.