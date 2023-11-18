Uludağ, Türkiye'nin kışın gözde turistik destinasyonlarından biri olarak bilinirken, geçtiğimiz günlerde ormanın sakinleri olan ayılar, açlıkla mücadele ederek turistik tesisleri adeta bir ziyafet alanına çevirdi. Sarıalan'daki mekanların mutfaklarına giren ayılar, 80 kilogram eti bir gecede tüketerek iş yerlerine önemli ölçüde zarar verdiler.

Turistik işletme sahipleri, ayıların açlığını dindirmek ve zararlarını en aza indirmek amacıyla çareyi ormanın kenarındaki banklara yemek bırakmakta buldu. Gece ortaya çıkan 4 kişilik ayı ailesi, esnafın bu yardımını memnuniyetle karşılayarak bankların üzerindeki etlerle beslendiler.

Kameraya yansıyan görüntülerde, ayı ailesinin banklarda etleri yemesiyle birlikte, doğa ile insanların eşsiz buluşmasına tanıklık edildi. Bazı ayılar ise rahat bir şekilde banklarda oturup çevrenin tadını çıkarırken görüldü.