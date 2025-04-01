Bursa'da Ramazan Bayramı'nın son gününde sabah saatlerinde en düşük sıcaklık 8 derece olarak ölçülürken, gün içinde yerel sağanak yağışlarla birlikte termometreler 22 dereceye kadar yükselecek.

BURSA İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

İNEGÖL'DE HAVA NASIL OLACAK?

İnegöl'de sabah saatlerinde en düşük sıcaklık 7 derece olarak ölçülürken, gün boyunca kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı hava etkili olacak. En yüksek sıcaklık ise 19 derece civarında seyredecek.

İNEGÖL İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ