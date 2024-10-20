Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.  tarafından yapılan açıklamaya göre 21-22-23 Ekim tarihleri arasında Bursa'da yapılacak olan bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle birçok ilçede elektriklerin kesileceği belirtildi.

İşte kesinti yaşanacak ilçeler ve mahalleler: 

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Kaynak: HABER MERKEZİ